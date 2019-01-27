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Eskişehir’de apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Eskişehir'deki apartmanda elektrik panosundan çıkan yangının üst katlara yayılmasıyla dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

18:57 -
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Eskişehir’de apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Yangın, öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak’taki 4 katlı apartmanın giriş katında çıktı. Elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede üst katlara yayılmasıyla apartman sakinleri dairelerinde mahsur kaldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 1’i çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilendikleri belirlenen 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ESKİŞEHİR ŞİRİNTEPE MAHALLESİNDE BİR APARTMANIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLEN YANGINDA 7 KİŞİ YARALANDI. FOTO:DHA

ESKİŞEHİR ŞİRİNTEPE MAHALLESİNDE BİR APARTMANIN ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLEN YANGINDA 7 KİŞİ YARALANDI. FOTO:DHA

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, binadan bir kediyi çıkaran kişi, kedinin arkadaşına ait olduğunu söyledi.

DHA

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