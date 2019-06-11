Eskişehir’de ekmeğe yüzde 25 zam halk ekmeğe talep arttı

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi, 200 gramlık ekmeğe Haziran başından geçerli olmak üzere yüzde 25 zam yapmış, 1 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liradan 1 lira 25 kuruşa yükseltmişti.

BİZİ MAZUR GÖRÜN

Zamma ilişkin İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Kazım Mülazımoğlu da yaptığı açıklamada; ‘Bizi mazur görün’ diyerek “Eskişehir'de 200 gramı 1 TL olan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruş oldu. İnanın yapılan bu değişiklik çok geç kalınmış bir uygulamadır. Eskişehir fırıncı esnafının hammaddelerine yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zam yapılmıştır. Biz fırıncı esnafı olarak bu zamları ekmeğe yüzde 25 oranında yansıtmaya çalıştık. Bizi mazur görmenizi diliyor ve takdiri siz değerli Eskişehir halkına bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

HALK EKMEK REVAÇTA

Fırınlarda ekmeğe yapılan zammın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı halk ekmeğe ilgi arttı. Halk ekmekte 200 gramlık beyaz ekmek 80 kuruştan, 250 gramlık kepekli ekmek 85 kuruştan, 250 gramlık tam buğday ekmeği ise 1 lira 25 kuruştan satılıyor.

Aradaki 45 kuruşun çok önemli fark olduğunu belirten vatandaşlar, “Çok kalabalık aileler var. Evine 3 ekmek alan da 7-8 ekmek alan da var. 4 kişilik bir aile her gün evine en az 4 ekmek alıyor. 4 ekmekte 1 lira 80 kuruş fark ediyor. Bu da ayda 50 liradan fazla oluyor. Devir ekonomi devri, para kolay kazanılmıyor. Onun için evimize ucuz ekmek götürmeye çalışıyoruz. Ayrıca belediye ekmeğinin diğer ekmeklerden daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştular.

EL DEĞMEDEN ÜRETİLİYOR

2002 yılında başkan Yılmaz Büyükerşen tarafından geliştirilen sosyal hizmet projelerinden biri olarak kurulan halk ekmek fırınlarda el değmeden üretilerek poşetleniyor. Halk ekmek üretim tesisleri, saatte 6 bin 750 adet beyaz ekmek, 10 bin adet rol ekmek üretim kapasitesine sahip. Tesiste beyaz ekmek dışında ayrıca günlük 2 bin adet kepekli ekmek, 2 bin adet tam buğday ekmeği, 40 bin roll ekmek çeşitleri ile Ramazan aylarına özel pide üretiliyor. Ekmekler kent geneline yayılan ve engelliler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından işletilen 56 adet satış büfesi aracılığıyla halka ulaştırılıyor. Uluslararası kalite belgelerine sahip üretim tesisinde, gıda mühendislerinin kontrolünde üretilen gramajı tam sağlıklı halk ekmekler, özellikle çocuklar ile hamileler başta olmak üzere tüm vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenmesine büyük katkı sağlıyor.