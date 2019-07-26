Eskişehir’de kan donduran cinayet!

Alınan bilgiye göre, olay Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak’ta yaşandı. Tek katlı müstakil bir evde yaşayan Afganistan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Beitollah Tatlıdil, arkadaşı Malik Gülen’i önce bıçakla öldürüp, ardından parçalara ayırdıktan valizlere koyduktan sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra eve gelen Gülen’in yakınları, yerde kan izleri görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin avlu kısmında valizlerin içerisine saklanmış Afganistan uyruklu Malik Gülen’in parçalara ayrılmış cesedini tespit etti. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gülen’in cesedinin incelemesinin akabinde otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, gerçekleştirdikleri geniş çaplı çalışmalar ve güvelik kameraları incelemeleri sonrası zanlı Beitollah Tatlıdil’i saklandığı evde olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. İHA