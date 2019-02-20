Eskişehir’deki parklara işaret dili alfabesi asılacak

İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi üyeleri ve kadınlarla bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, burada dilek ve şikayetlerini dinledi. Başkan Kurt talep üzerine işaret dili alfabesini büyüterek parklara asacakları sözünü verdi. İşitme engelli çocuklar için özel kreş açmayı planladıklarını söyleyen Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireylere ve ailelerine destek olmaya devam edecek” dedi.

5 YILDA 100 KREŞ

Belediye başkanı olduğu gündün bu yana işitme engelli bireyler için özel çalışmalar yaptıklarını belirterek, Odunpazarı Belediyesi personelinin çoğunun işaret dilini bildiğini söyledi. Başkan Kurt, “Odunpazarı'na önümüzdeki 5 yılda 100 kreş açacağız. Bu kreşlerden birinin işitme engelli çocuklar için olmasını düşünüyoruz” diye konuştu.