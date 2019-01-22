Eskişehir’i karıştıran tören: Devlet desteği ile seçim propagandası

AKP Tanıtım Medya Başkanlığından yapılan açıklamada AKP Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan'ın, AKP İlçe Başkanı olduğu dönemdeki girişimleriyle, Odunpazarı'nda belediyenin yıllardır ihmal ettiği mahallelere, Valilik tarafından kilit taş döşenmesine başlanıldığı duyuruldu.



Bültene ilişkin görselde de AKP’li Doğan’ın, ayağına geçirdiği çizmelerle kilit taşını bizzat kendisinin döşemesi yer aldı.

Volkan Doğan tarafından yapılan açıklamada ise “5 yıllık zaman zarfında Odunpazarı Belediyesi'ne bu sıkıntılar iletildi, biz de ilçe başkanlığımızda Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bu sorunları ilettik. Ancak birçok mahallemiz ihmal edildi, mağdur edildi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valiliğimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu daha bir başlangıç. Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı adayı olarak söz veriyoruz. İnşallah, 1 Nisan'dan itibaren Odunpazarı'nın tüm sokakları pırıl pırıl olacak ve vatandaşlarımızın hiçbirinden asfalt ve kaldırım parası alınmayacak.

Odunpazarı'nda Belediye Meclis Üyesi olduğu dönemde bunun mücadelesini veren bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Odunpazarı'nda haksız uygulamalarla hemşehrilerimize asfalt ve kaldırım paraları tahakkuk ettirildi. 2014-2019 arasında tahakkuk ettirilen bu paraları da inşallah tüm hemşehrilerimize iade edeceğiz” dedi.

CHP’Lİ BAŞKAN: VALİLİĞİN ÇALIŞMASINI SAHİPLENDİ

Duruma tepki gösteren CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ise “Bugüne kadar devletin ortaya koyduğu tüm imkanları ve gücü kendilerinin propagandasına dönüştüren bu zihniyet son olarak Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilimize bağlı ilçelerde gerçekleştirdiği yatırımları sahiplenerek kendi siyasi çalışması gibi lanse etmeye çalışmıştır. İşportacı mantığı ile belediyecilik anlayışı ancak bu kadar olur.” dedi.



Söz konusu projenin 4 Mayıs 2018 tarihinde Eskişehir Valiliği tarafından başlatıldığını hatırlatan CHP’li Başkan, AKP Odunpazarı Belediye Başkan adayının, “Bu çalışmayı kendi çalışması gibi lanse ettiğini” savundu ve “Oy devşirmeye çalışıyor. Kelimenin tam anlamıyla bu ucuz siyasettir, popülizmdir, devletin güç ve imkanlarını kendi siyasi hedeflerine kullanmaktır.” dedi.

CHP’Lİ BAŞKAN: AKP’Lİ ÜYELER YÜZÜNDEN 2 MİLYON 600 BİN DOLAR ZARAR ETTİK

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kuracakları güneş enerji santraline AKP’li meclis üyelerinin karşı çıkması nedeniyle 2 milyon 600 bin dolar zarar ettiklerini savundu.

CHP’li meclis üyelerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde azınlıkta olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu nedenle de yapmak istedikleri birçok projeyi hayata geçiremediklerini kaydetti. Kurt, “AKP'li meclis üyeleri Eskişehir'in yararına olan birçok projeye ‘hayır' dedi. Odunpazarı Belediyesi'ne güneş enerji santrali kuracaktık. Ürettiğimiz elektriği OEDAŞ'a satacaktık, biz de elektrik ücreti ödemeyecektik. İzin vermediler; dava açtık, kazandık. Aradan 2 yıl geçti, karar verdik, yapacağız. Bu 2 yıl içinden de Türkiye'nin üzerinden greyder gibi bir ekonomik kriz geçti. Maliyetlerimiz arttı, alacağımız ve vereceğimiz elektrik parasını da hesapladığımızda AKP'li meclis üyeleri nedeniyle toplam 2 milyon 600 bin dolar zarar ettik” dedi.