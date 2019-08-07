Eskişehir’i kazanan öğrenciler otogarda karşılanacak

Üst üste 3 yıl ‘Öğrenci Kenti' seçilen Eskişehir, YKS sonuçlarına göre Eskişehir'de 3 tane devlet üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi veya Teknik Üniversiteyi kazanan yeni öğrencilerini sabırsızlıkla bekliyor.

OTOGARDA KARŞILANACAK

Eskişehir Büyükşehir Belediye yetkilileri sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım ile YKS sonuçlarına göre Eskişehir'i kazanan öğrencileri otogarda karşılayacağını duyurdu. Eskişehir'in tanıtımının yapıldığı video ile yapılan paylaşımda, “YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olan güzel şehrimizi kazanan tüm öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Sizleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında otogarda karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Eskişehir en iyi öğrenci kenti” ifadelerine yer verildi.

EN İYİ ÖĞRENCİ KENTİ

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR)'nın yapmış olduğu ve geçen ay açıklanan araştırmaya göre Eskişehir, 2017 ve 2018 yılından sonra bu yılda en iyi öğrenci kenti seçilmişti. 81 ildeki 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere toplam 188 üniversitede, 35 bin 715 öğrenciden alınan görüşlere göre yapılan araştırmada Türkiye'nin üniversite öğrenci başkentleri arasında Eskişehir ilk sırada yer almıştı. ÜNİAR kurucularından Prof. Dr. Cemil Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret ederek, birincilik belgesini takdim etmişti.

ESKİŞEHİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAMIŞTIR



Eskişehir'i kazanan öğrencileri tebrik eden ve başarılar dileyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Şehrimiz, üniversite öğrencilerine hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmamıştır. Eskişehir'i tercih eden öğrenci arkadaşlarımız da Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olan Eskişehir'de dolu dolu bir eğitim öğretim hayatı geçireceklerinden şüphe duymasınlar. Çünkü Eskişehirliler kentimize öğrenci olarak gelenleri, kendi çocukları gibi sever, bağırlarına basarlar. Öğrenciler sadece kampüslerde değil, tiyatroları, orkestraları, festivalleri, modern park ve müzeleri ile Eskişehir'in her köşesinde kendilerini her yönden geliştirme imkanı bulacaklardır” dedi.