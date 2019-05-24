Eşlerin seçim tartışması olay oldu

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için sokağın nabzını tutan YolTV muhabiri bir çifte mikrofon uzattı ve kime oy vereceklerini sordu. Eşlerden birinin Ekrem İmamoğlu’nu diğerinin Binali Yıldırım’ı desteklemesi ilginç bir tartışma yaşanmasına neden oldu. Farklı görüşte olan çiftin tartışması ise sosyal medyada ilgi çekti.

Kucağında bebeğiyle Binali Yıldırım'a oy vereceğini söyleyen kocasına direnen kadın, Ekrem İmamoğlu'na neden oy vereceğini gerekçeleriyle açıkladı. Kocasının ısrarla Binali Yıldırım'a oy vereceğini söylemesine karşı çıkan kadın, İmamoğlu'nun hakkının yendiğini, ‘çalındı’ denilen oyların kimin, nasıl çaldığının ortaya konulmadığını belirterek oyunu İmamoğlu'na vereceğini söyledi.

Kocasının yapılan sosyal yardımları dile getirmesi üzerine öfkelenen kadın ‘bana kömür verecek diye kimseye oy vermek zorunda değilim” dedi. Eşinin sözleri üzerine pes eden koca “İmamoğlu size hayırlı olsun” diyerek tartışmayı noktalıyor.