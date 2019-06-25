Eşleriyle sorun yaşaşan kadınları 3 milyon TL dolandırdı

Manavgat'ta ismi açıklanmayan bir kadının, E.Ç. isimli şahsın kendisini 2 milyon liranın üzerinde dolandırdığını belirterek şikayette bulunması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlattı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Manavgat'ın yanı sıra Antalya, Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 kadının da bulunduğu 16 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Ç. isimli bir kişi tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne teslim edildi.

Çetenin, özellikle eşinden boşanma aşamasında olan zengin kadınları hedef aldığı, eşleriyle aralarındaki sorunların çözüleceği vaadiyle büyücülük ve üfürükçülük diye tabir edilen yöntemle dolandırdığı, müştekilerden yüklü miktarda paralar elde ederken, zaman zaman müştekilere ait taşınmazları da sattırdığı belirlendi. Haklarında dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem yapılan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KENDİNİ BİOENERJİ UZMANI OLARAK TANITTI

Şüphelilerin Manavgat Adliyesine çıkarılması sırasında adliye binasına gelen bir kadın, kendisinin 2 milyon liranın üzerinde dolandırıldığını belirterek, “Eşimle sorunlar yaşadığım bir sırada evimizdeki hizmetçi tanıdığı bir bioenerji uzmanı olduğunu, bu tür sorunu olan eşlerin arasındaki sorunu ortadan kaldırdığını belirterek beni E.Ç. isimli şahıs ile tanıştırdı. Eşimle aramın düzelmesi için hiç düşünmeden E.Ç.'nin isteklerini yerine getirmeye başladım. Bu süreçte bana ‘Manavgat'ta birlikte bir aktar dükkanı açalım. Bu işte çok iyi para var' diyerek elimdeki parayı aldığı gibi bankadan yüklü miktarda kredi çektirdi. Ne zaman ki ortadan kayboldu ve icra gelmeye başladı o zaman nasıl bir tezgahın çerisinde olduğumu anladım. Hemen yetkili mercilere başvurarak davacı oldum” dedi.

“1 YILDIR ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORUM”

Dolandırılmasının ardından eşi ve çevresi tarafından dışlandığını belirten kadın, en büyük acıyı ise 1 yıldır çocuklarını göremeyerek yaşadığını dile getirdi.

ZANLILARDAN BİRİNİN YAKINI FELÇ GEÇİRDİ

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında zanlılardan birinin annesi olduğu bildirilen kadın, oğlunun suçsuz olduğunu, kandırıldığını ileri sürerek fenalık geçirdi. Basın mensupları tarafından Manavgat Adliyesi’ne çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA

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