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Esmanur her yerde aranıyor!

Erzurum'un Oltu ilçesinde evden sabah saatlerinde ayrılan Esmanur Şimşek'ten (16) bir daha haber alınamadı. Endişelenen Şimşek ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

21:17 -
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Esmanur her yerde aranıyor!

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ünlükaya Mahallesi’nde meydana geldi. Binnur- Hamza Şimşek çifti, tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi 2’nci sınıfa geçen Esmanur’un odasından çıkamamsıyla meraklandı. Esmanur’un odasına girmeye çalışan aile, kapının kilitli olduğunu fark etti. Anne- baba bir süre kapıyı çaldı ancak açan olmayınca endişelendi. Kapıyı kırarak içeri giren Şimşek çifti, Esmanur’un içerde olmadığını ve camın açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri kayıp Esmanur’u bulmak için çalışma başlattı.

Kızlarından gelecek iyi haberi bekleyen aile, görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:18 02.07.2019
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