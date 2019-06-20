Etik liderlerin sergisi beğeni topladı

TEİD Geleceğin Etik Liderleri Karma Resim Sergisinin Tekfen Tower'da yapıldı. Bugünde sanatseverlere kapısını açacak sergide 37 eser yer alıyor. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Tuba Karaarslan'ın öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi ilk gününde büyük beğeni kazandı.

“GELECEĞİN ETİK LİDERLERİ OLMAK İSTİYORUZ”

Genç ressamların dikkat çeken eserlerinin satışının yapıldığı sergide konuşan genç ressam Zeynep Çaykara; “Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri olarak yıl boyunca öğretmenlerimizin desteği ve yol göstermeleri ile yaptığımız çalışmaları sergiliyoruz. Geleceğin etik lider ve sanatçı adayları olarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz” dedi.