Etiler Polis Okulu arazisinin planları iptal

Beşiktaş Akat Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 bin metrekarelik Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, arazisinin “riskli alan” ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Yapılan protokol ile arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi. 30 bin metrekarelik arazi, 4 Nisan 2018 tarihinde İBB tarafından hasılat paylaşımı yöntemi ile ihaleye çıkarıldı.

İhaleyi İBB şirketlerinden KİPTAŞ, 2 milyar 660 milyon liralık teklifi ile kazandı. KİPTAŞ daha sonra projenin yapım işini Astaş ile Yapı & Yapı ortaklığına verdi. Okulun yıkılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanan arazide yüksekliği 35- 40 kat arasında değişen 3 gökdelenden dikilmesi planlanıyordu.

Projenin iki bloğunda 251 rezidans yer alacaktı. Mandarin Oriental Hotel Group da bir kuleyi 156 oda, 16 süitten ve üç restoran oluşan bir otel olarak işletecekti. Dev projenin altında ise üç katlı bir alışveriş merkezi yer alacaktı.

PLANLAR İSTİNAFA TAŞINDI

Polis okulu arazisinde yapımına başlanan otel, AVM ve rezidans projesinin önünü açan imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında yapıldı. Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar Odası, bu plan değişikliklerine karşı 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açtı.

Dava kapsamında alınan iki bilirkişi raporunda da planların, şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu saptandı. Ancak İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2018 tarihinde davanın reddine karar verdi. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası da İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa taşıdı.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 20 Eylül 2019 tarihinde verdiği kararla dava konusu planları iptal etti.

MAHKEME YÜZEYSEL DEĞERLENDİRME YAPMIŞ

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi'nin kararında “İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararının bilirkişi raporlarındaki tespitler dikkate alınmadığı gibi dikkate alınmamasının yeterli ve geçerli gerekçelerine kararda yer verilmeyerek dava konusu plan kararlarının yüzeysel bir değerlendirmesi yapılarak hüküm kurulduğu görüldüğünden…” denilerek dava konusu işlemde kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığına hükmedildi. Aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmediğine karar veren dava dairesi, yargılama konusu işlemi iptal etti.