Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kayahan ile Demet Sağıroğlu’nun seslendirdiği şarkının adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! 1990’lar Müzik Gecesi bu akşam 20.30’da. Her gün Instagram hesabından yayınlanan ipucu sorusu ve cevabı şöyle:”Bugünkü ipucumuz 1990 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan geliyor sevgili hadiciler. O sene ülkemizi temsil eden isim Kayahan Açar olmuştu. Demet Sağıroğlu ile birlikte şarkıyı seslendiren Kayahan topladığı 21 puan ile Eurovision Şarkı Yarışması'nda 17. olmuştu. Peki bu şarkıyı kimler biliyor?”

9 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: GÖZLERİNİN HAPSİNDEYİM

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI NEDİR?

Avrupa Yayın Birliği (EBU)’nun her yıl Avrupa ülkeleri arasında düzenlediği dünyanın en ünlü ve uzun soluklu şarkı yarışmasıdır. 1956’da başlayan Eurovision macerası, San Remo Şarkı Festivali’nde doğdu. 24 Mayıs 1956’da İsviçre’nin Lugano kentindeki Kursaal Theatre’da gerçekleştirilen ilk gecede Hollanda, İsviçre, Belçika, Almanya, Fransa, Lüksemburg ve İtalya yarıştılar.Gecenin birincisi Lys Assia’nın söylediği “Refrain” şarkısı ile İsviçre oldu.

Eurovision Şarkı Yarışmasının yapılmasında ana amaç ülke televizyonları arasında ortak canlı yayın yapabilme kabiliyetini gerçekleştirme ve kaliteyi arttırmaktır.

Bugüne değin İrlanda tam 7 kez birinci olarak en çok kazanan ülke oldu.En çok ev sahipliği yapan ülke ise 5 birinciliği bulunan Birleşik Krallık’tır.Tam 8 defa ev sahipliği yapmıştır. Türkiye 1 kere bu yarışmada 1. liğe ulaşmıştır. EBU’nun tahminine göre Eurovision, her yıl ortalama 400 ile 600 milyon izleyici tarafından izlenmekte ve bu sayı her yıl giderek artmaktadır. Ülkelerin çoğu Eurovision’a göndereceği şarkıyı seçmek için her yıl ulusal yarışma düzenliyor ve şarkının belirlenmesi için halk oylamasına başvuruyor. Buna karşın bazı ülkeler doğrudan sanatçıyı seçerek beste siparişi vermeyi tercih ediyor.