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Ev sahibine kızdı, evi yaktı

Esenyurt'ta ev sahibine kızan bir kiracı, boşalttığı evi yakarak kayıplara karıştı

16:16 -
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Ev sahibine kızdı, evi yaktı

İstanbul Esenyurt’ta oturan bir kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı. Boşalttığı evi yakan kiracı, kayıplara karışırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre ilginç olay Esenyurt’ta yaşandı. Esenyurt’ta 4 binanın en üstünde oturan bir kiracı, ev sahibi ile tartıştı. Sinirine hakim olamayan kiracı, boşalttığı evi yakarak kayıplara karıştı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. (İHA)

Esenyurt istanbul yangın
Son güncelleme: 16:18 24.12.2019
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