Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Kasım evde bakım maaşı sorgulama…

Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları kasım ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başladı. 12 Kasım evde bakım maaşları Tokat, Sakarya, Amasya, Giresun, Hatay ve Siirt’te hesaplara yattı. Farklı illerdeki süreç için ise aşağıdaki yöntemle sorgulama yapabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

e Devlet'in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.