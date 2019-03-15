Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde Bakım maaşları merak konusu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir. İşte 15 Mart tarihi itibariyle evde bakım maaşı yatan iller…

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

1- Osmaniye ,

2- Tokat

3- Hatay

4- Antalya

5- Edirne

6- Aksaray

7- Afyonkarahisar

8- Kırklareli

9- Samsun

10- Kırşehir

11- Balıkesir

12- İstanbul

13- İzmir

14- Denizli

15- Konya

16- Mersin

17- Rize

18- Aydın

19- Ankara

20- Kocaeli

21- Tekirdağ,

22- Trabzon

23- Manisa

24- Bilecik

25- Bolu

26- Kırıkkale

27- Giresun

28- Adıyaman

29- Ordu

30- Ağrı

31- Uşak

32- Malatya

33- Zonguldak

34- Diyarbakır

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.