Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde Bakım maaşları merak konusu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile evde bakım maaşı alabilmektedir. İşte 15 Mart tarihi itibariyle evde bakım maaşı yatan iller…
EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
1- Osmaniye ,
2- Tokat
3- Hatay
4- Antalya
5- Edirne
6- Aksaray
7- Afyonkarahisar
8- Kırklareli
9- Samsun
10- Kırşehir
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- İzmir
14- Denizli
15- Konya
16- Mersin
17- Rize
18- Aydın
19- Ankara
20- Kocaeli
21- Tekirdağ,
22- Trabzon
23- Manisa
24- Bilecik
25- Bolu
26- Kırıkkale
27- Giresun
28- Adıyaman
29- Ordu
30- Ağrı
31- Uşak
32- Malatya
33- Zonguldak
34- Diyarbakır
EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?
Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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