Evinde başından vurularak öldürüldü

Hüyük ilçesi Pınarbaşı Mahallesi´nde oturan Ahmet İlgi´nin, birkaç gündür camiye gelmediğini fark eden mahalle sakinleri, merak edip bu sabah evine gitti. Zili çalan mahalleli, İlgi kapıyı açmayınca içeri girdi. Evinde yalnız yaşayan Ahmet İlgi’nin kanlar içinde cesedi bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede, Ahmet İlgi’nin başından vurularak öldürüldüğü saptandı. İlgi’nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderilirken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)