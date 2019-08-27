Evine giren akrebe kızdı, 50 hektarlık alanı küle çevirdi

Yangın Melikgazi ilçesi, Eğribucak Mahallesi’ndeki Hasan Dağı eteğinde meydana geldi. İddiaya kimliği belirsiz bir kişi, dağ kenarında bulanan evlere inen akreplerin ıslah edilmesi için dağ yüzeyindeki alanı yaktı.

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1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 50 hektarlık alan kısa süre yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dağın yüzünü tamamen kül eden yangını 1 saat süre süren çalışma ile söndürdü. Polis ekipleri yangına çıkmasına neden olan kişi hakkında işlem yaptı. DHA