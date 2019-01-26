Evini elektronik sigara imalathanesine çevirmiş

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut’un Kazım Karabekir Mahallesi Oyuncak Sokağı üzerinde yaptıkları uygulama sırasında sigara kaçakçılığından emniyette kaydı bulunan Ümit B’nin otomobille seyrettiğini ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ümit B’yi gittiği adrese kadar takip etti.

Takip sonucunda şüphelinin bir apartmana girdiğini belirleyen ekipler, binanın güvenlik görevlilerinden Ümit B’nin hangi dairede ikamet ettiğini, zaman zaman da koli içerisinde “tuhaf kokulu” bir şeyler getirip götürdüğünü öğrendi. Apartman yetkilileriyle dairenin bulunduğu kata çıkan ekipler, güvenlik görevlilerinin bahsettiği tuhaf kokuların likit kokusu olduğunu fark ederek eve baskın düzenlemek için Cumhuriyet savcısından izin aldı.

Alınan izinin ardından daireye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde evin elektronik sigara imalathanesine çevrildiğini gördü. Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 507 kilogram elektronik sigara likidi yapımında kullanılan sıvı, bin 147 elektronik sigara likidi, 612 elektronik sigara yedek parçası, 51 elektronik sigara, 8 bin 150 elektronik

sigara likidi dolumunda kullanılan boş cam şişe, 3 bin 250 elektronik sigara likidi dolumunda kullanılan boş plastik şişe, 10 bin şişe kapağı, 3 pil şarj aleti, 3 elektronik hassas tartı, bir likit dolum makinesi, bir etiket basma cihazı, 3 bin etiket ile 21 sayfa karışım formül listesi ele geçirildi.

ANKARA (AA)

