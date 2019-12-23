Evini içki imalathanesine çeviren muhtara baskın

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkız Köyü’nün muhtarı S.D. ile oğlu V.D’'nin kaçak içki ürettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Muhtarın evine yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, üç adet kazan, 150 kilo anason, 65 litre üzüm şırası, beş adet kuru sıkı tabanca, üç adet ruhsatsız av tüfeği ve üç adet kama ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen muhtar S.D. ile oğlu V.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhtar S.D hakkında idari işlem başlatıldı. (İHA)