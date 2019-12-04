Evinin önünde katledilen Ceren Özdemir’den yürek burkan paylaşım

21’inci yaşını kutlamaya üç gün kala evinin önünde vahşice öldürülen balerin Ceren Özdemir için bugün öğrencisi olduğu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde saat 10.00’da tören düzenlenecek.

Kimliği belirsiz bir kişinin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in; 20 Kasım’da İzmir’de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel’le ilgili bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

ANTRENMANDAN DÖNÜYORDU

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, Altınordu ilçesindeki evinin bulunduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Özdemir, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

20 yaşındaki Ceren Özdemir’in antrenmandan döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN YARA ALMIŞ

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, Ceren Özdemir’in saat 19.50 sıralarında yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek “Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz” dedi.

REKTÖR HASTANEYE GELDİ

Hastaneye gelen Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir’in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak “Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacak ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne inşallah çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti inşallah ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır” dedi. (AA-DHA)