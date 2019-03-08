Evladına hasret gitti

Siyaset, basın, sanat, spor dünyası acımıza ortak oldu

Röportajlarıyla bir döneme damga vurdu

KEMAL KILIÇDAROĞLU (CHP Genel Başkanı): Türkiye'nin Gölge Adam'ı, röportajlarıyla bir döneme damgasını vuran duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Akbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.

MUHARREM İNCE: Duayen gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, basın camiasına baş sağlığı diliyorum. SÖZCÜ'yü susturma amaçlı iddianame nedeniyle babanın evladına hasret gitmesine, evladının babasının son günlerinde yanında olamamasına sebep olanları da kınıyorum.

TUNCAY ÖZKAN (CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gazeteci): Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine, Sözcü'ye, sevenlerine baş sağlığı dilerim.

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, usta gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini üzüntüyle aldım. Akbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

EKREM İMAMOĞLU (CHP İstanbul Büyük­şehir Belediye Baş­kan Adayı): Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kay­beden dua­yen gazeteci Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet; yakınları, sevenleri, basın camiası ve SÖZCÜ Gazete­si'ne başsağlığı dilerim.

MUSTAFA SARIGÜL (DSP Şişli Belediye Başkanı Adayı): De­ğerli dostum, ağabeyim, duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.

MUAMMER KESKİN (CHP Şişli Belediye Başkan Adayı): Türkiye'nin sevilen ismi araştırmacı gazeteci-yazar ve SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Ak­bay'ın babası Ertuğrul Akbay'ı kaybetme­nin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Avukat CELAL ÜLGEN: Ertuğrul Akbay'ı yitirdik. Onu hedef alan ve hiçbir etik kural, insani duygu tanımayan med­ya tetikçileri bu durumdan vicdanlarına karşı nasıl hesap verecekler? Bir soru da savcılara… Bir oğulun babasının cena­zesine gelemediği bir ortamı yoktan var etmek nasıl bir duygu?

LÜTFÜ TÜRKKAN (İYİ Parti Grup Başkanvekili): 2013 yılında “Yaş 75, Yolun Yarısı” kitabını yazan ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay, 80 yaşında haya­tını kaybetti. Rahmet diliyorum.

BARIŞ YARKADAŞ (CHP eski Milletvekili, Gazeteci): Bir baba; Gazeteci Ertuğrul Akbay saçma bir suçla­ma yüzünden oğluna hasret öldü. Oğul Burak Akbay ise babası son nefesini verir­ken yanında olamadı. Neredeyse üç yıldır süren içi boş bir dava yüzünden çekilen eziyetlere bir yenisi daha eklendi. Ertuğ­rul Akbay'a rahmet diliyorum.

HÜSNÜ BOZKURT (CHP eski Milletvekili): Basınımıza gazeteci ola­rak yıllarca hizmet vermiş ve gerçeklerin sesi SÖZCÜ Gazetesi'nin de varlığına güç katmış sayın Ertuğrul Akbay' a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

ATİLA SERTEL (CHP İzmir Mil­letvekili): Türk basınının önemli ismi, “Gölge Adam” Ertuğrul Akbay ağabeyi­mizi yitirdik. Son görüşmemiz Sözcü'nün davasındaydı. Çok üzgündü. Sözcü Ga­zetesi mensuplarına ve oğluna yönelik suçlamalar onu çok üzmüştü. Yakınlarına ve okurlarına sabır dilerim.

BURHAN KUZU (AKP eski Mil­letvekili): Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede haya­tını kaybeden gazeteci Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet ailesi ve Sözcü Gazete­si'ne sabır ve başsağlığı diliyorum.

MAHMUT TANAL (CHP Millet­vekili): Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası, efsane röportajları ile bilinen, duayen gazeteci Ertuğrul Ak­bay'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağılığı diliyorum.

UMUT ORAN (CHP eski Mil­letvekili): Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefat haberini alınca çok üzül­düm. Ölümün, hastalığın hiç yakışmadığı değerli bir insandı. Akbay ve SÖZCÜ Aile­si'ne başsağlığı diliyorum.

BENDEVİ PALANDÖKEN (TESK Başkanı): Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'a Allah'tan rahmet, ailesi, çalışan­ları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

BATTAL İLGEZDİ (Ateşhir Be­lediye Başkanı): Basın camiasına ve ailesine baş sağlığı dilerim.

ŞÜKRÜ GENÇ (Sarıyer Bele­diye Başkanı): “Gölge Adam” laka­bıyla bildiğimiz duayen gazeteci Ertuğrul Akbay'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AFFAN KEÇECİ (İYİ Parti Be­şiktaş Belediye Başkan Ada­yı): Gerçek gazeteciliğin duayen ismi Ertuğrul Akbay'ı kaybetmemizin derin üzüntüsü içindeyim. Basın camiasına ve kederli ailesine başsağlığı dilerim.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ: Kulübümüzün 6879 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Ertuğrul Akbay'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rah­met, yakınlarına başsağlığı dileriz.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (TSYD): Üyemiz Ertuğrul Akbay vefat etmiştir. Spor camiasına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

RUHAT MENGİ (Gazeteci): Ülkesine bir ömür boyu çok hizmet etti, nur içinde yatsın! Ertuğrul Akbay benim gazeteciliğe muhabir olarak başladığım Gölge Adam Gazetesi'nin sahibi ve ilk genel yayın yönetmenimdi. Dünyanın en dürüst insanlarından biriydi. Allah'ın ne sevgili bir kuluymuş ki vefatı da Regaip Kandili gününde oldu. Burak Akbay baba­sının cenaze törenine bile gelemeyecek. Bu hukuksuzluk hemen düzeltilmelidir.

YAZGÜLÜ ALDOĞAN (Gazete­ci): Ertuğrul Akbay vefat etmiş; toprağı bol olsun. Bir dönemin efsane gazetecisi: Gölge Adam! Sağlığına, fiziğine çok dikkat ederdi ama üzüntü götürüyor işte! Oğlu­na hasret gitti.

MEMDUH BAYRAKTAROĞLU (Gazeteci): Ertuğrul Akbay'ı gam öldürdü. Onu bu gama kedere hüzne bu kahrolmaya sevk eden yargı, yargıç, savcı veya siyasetçi, ya da gazeteci kim olursa olsun Ertuğrul Akbay'ın katilleridir. Ak­bay'ın ruhunu çaldınız, evladını çaldınız. Ertuğrul Akbay'a yaşarken cezaların en büyüğünü veren yargı olmaz olsun.

MELİHA OKUR (Gazeteci): Er­tuğrul Akbay, sevgiyle…

BERNA LAÇİN (Oyuncu): Allah Rahmet eylesin. Allah sabır versin

ŞEHRAZAT (Söz Yazarı): İşte kimde ne var, sadece Allah bilir! Mübarek günde kaybettik Ertuğrul Akbay'ı. Bu kadar iftira yalan dolanla kirletmeye ça­lıştığınız, Rabbim şu mübarek günde aldı yanına! Gerisini şimdi siz düşünün.

TÜRKER İNANOĞLU (Yapımcı ve yönetmen): Ertuğrul Akbay 54 senelik dostumdu. Özel bir arkadaşlığımız vardı. Benden 2 yaş küçüktü. Koprodüksi­yon film çekimlerimiz sırasında, Roma'da Cinecitta Stüdyoları'nda, İran'da İsfahan ve Tahran'da seti takip eden Günaydın Gazetesi muhabiriydi. Hatta Günaydın'ın yazı işlerinde ona “Modern Evliya Çelebi” diye isim takmışlardı. Çok akıllı ve atak bir adamdı, çok üzüldüm.

BÜLENT TANLA (CHP eski Mil­letvekili): Ertuğrul Akbay'ın vefatını öğrendik ve çok üzüldük.