Evlat nöbetinde 100. gün

Diyarbakır annelerini bir araya getiren süreç Hacire Akar’ın, düğün hazırlığı yapan oğlu Mehmet Akar’ın dağa kaçırıldığını belirterek, oğlu gelene kadar, terör örgütüne eleman sağladığı ve aracılık ettiğini belirttiği HDP’nin İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söylemesiyle başladı.

Oturma eyleminin 5’inci gününde oğlunun ortaya çıkmasıyla evine dönen Akar’ın ardından 17 yaşındaki oğulları Süleyman’ın HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Çetinkaya ailesi ile daha 10 yaşındayken kaybolan Azad’ın annesi Remziye Akkoyun eylem başlattı.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN DESTEK

Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin yer aldığı heyet olmak üzere şehit aileleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplumun her kesiminden vatandaşlar aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı, desteklerini bildirdi.

İşte 3 Eylül’de iki aileyle başlayıp, 100. günün 63 aileyle devam eden süreçte yaşananlar…

EVLAT NÖNETİNDE 1. GÜN: “Toprağın altı genç doldu”

Eylemin ilk gününde anne Fevziye Çetinkaya’nın HDP il binasına taş atması nedeniyle binadan çıkan partililer ile iki aile arasında tartışma yaşadı. Gerginlik polis tarafından önlenirken, eyleme katılan, Süleyman Çetinkaya’nın kuzeni Aysel Bozkurt, “Diyarbakır’da genç bırakmadınız. Yeter artık toprağın altı genç doldu. Artık HDP’ye verecek çocuklarımız yok. 30 yıldır bu oyun sürüyor” diyerek isyan etti.

EVLAT NÖBETİNDE 5. GÜN: 23 STK’dan destek ziyareti

Oturma eylemiin başlamasından sadece 5 gün sonra aile sayısı 13’e yükseldi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen 23 sivil toplum kuruluşunun üyeleri ziyaret ettikleri annelere desteklerini iletirken, “evlat nöbeti”ne sivil inisiyatiften de destek geldi. “http://www.annelerleberaberiz.com” adlı internet sitesi aracılığıyla farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin imzacı olarak yer aldığı “Çocuklarımızı Öldürmelerine Sessiz Kalmayacağız” başlıklı bir açıklama paylaşıldı. Diyarbakırlı annelerin fotoğraflarının da yer aldığı açıklamaya kısa sürede öğretmenlerden ev hanımlarına, esnaftan iş insanlarına, öğrencilerden gazetecilere kadar binlerce vatandaş imza attı.

EVLAT NÖBETİNDE 7. GÜN: “Annelerin sesine ses olalım”

Siyasilerinde mesajlarıyla destek verdiği aileleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti. Annelerle diz dize oturan Selçuk, herkese teröre karşı tek yürek olma çağrısında da bulunarak, “Ben ziyaretimde açık ve net görüyorum ki, anneler kazanacak. Zaten bu cesur yürekli kadınları hiçbir gücün susturamayacağını düşünüyorum. Gelin hep beraber annelerin sesine ses, teröre karşı tek yürek olalım” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 9. GÜN: “Kendi çocukları Avrupa’da gezsin”

HDP il binası önünde düzenlenen oturma eyleminin dokuzuncu gününde aile sayısı 23’e çıktı. Eyleme katılan Diyarbakırlı Fatma Akkuş kızı Songül Akkuş’un 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek “Götürdüklerinde 15 yaşındaydı. Kızımı kandırıp götürdüler, 5 yıldır haber alamıyorum” ifadelerini kullandı. Erzurum’dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu da 2015’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için oturma eylemi başlattı. Annesi vefat eden Sedat Sorgun’un, Van’da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Halime Şehitoğlu’nu ziyaret edip memleketi Erzurum’a dönerken kaçırıldığı belirtildi. Macide Uslu, “HDP’nin milletvekillerine seslenmek istiyorum, kendi çocukları Avrupa’da gezsin, bizim çocuklarımız da alıkonulsun. Bu Müslüman işi mi? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onlar isteseler, çocuklarımızı getirirler. Kürt Türk kardeşiz. Bizim ayrımız gayrımız yok” diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDE 11. GÜN: “Oğlum ölmüşse cenazesi nerede?”

Diyarbakır’da kayıp çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemi yapan ailelere eylemin 11. gününde üç ailenin daha gelmesiyle eylem yapan aile sayısı 28’e çıktı. Oğulları Tuncay Bingöl’ü (19) arayan Şevket ve Fatma Bingöl çifti; oğlu Fatih Demir (24) için gelen Sevda Demir (55) ve oğlu Yetiş Top’u (23) arayan Saliha Mert (42) de eylem yapan ailelere katıldı.

Saliha Mert, oğlunun 2016 yılında öldürüldüğünün haberini aldığını ifade ederek, bu habere inanmadığı söyledi. Mert, “Oğlumu istiyorum. Oğlumun öldürüldüğünü söylediler. Ben inanmıyorum. Eğer oğlum ölmüşse cenazesini nerede?” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 12. GÜN: Sanatçılardan destek

Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan, Hazım Körmükçü gibi sanatçılar Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde eylem yapan anneleri ziyaret edip onlara destek verdi. Gülben Ergen “Annelerin gücü tartışılmaz, onlar kazanacaklar. Bugün sanatçılar olarak biz buraya akın ettik. Herkes gelsin onların bir sesini bin etsin herkes çünkü bir annenin çığlığı bu” dedi. Hülya Koçyiğit de “Ben buraya vicdanımın sesini dinleyerek geldim. İnsani duygularımla geldim. Bu ülkede 30 yılı aşkın bir terör var. Ve terör yüzünden evladını kaybeden anneler var. Gözyaşları hiç dinmedi onların. Allah kimseye göstermesin” diye konuştu. Annelerin feryadının duyulması gerektiğini söyleyen Muazzez Ersoy ise “İnşallah sağlıkla tez gün, tez vakitte o yavrular en güzel şekilde annelerine, babalarına, yuvalarına geri dönerler” ifadelerini kullandı. Yavuz Bingöl de “Gelin annelerinizin kirpiklerinden gözyaşlarını silin” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 18. GÜN: “Kızımın mezarını hazırladım”

Dört yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş’a kavuşmak için İstanbul’dan gelen baba Fahrettin Akkuş ile aile sayısı 49’a yükseldi. Oğlunun askere gitmesine iki ay kala kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getiren Akkuş, “Onu götürdüler, felç geçirdim. Oğluma almadan buradan gitmem. Ciğerimi parçaladılar. İlaçla yaşıyorum. Oğlumu alamazsam bastonumla burada yatıp, kalkacağım” dedi. Beş yıl önce kaybolan kızı Yasemin’in bulunmasını isteyen Zilfik Tunç, “Kızımın öldüğünü duyup, mezarını hazırladık” diyerek isyan etti.

EVLAT NÖBETİNDE 22. GÜN: Oğlunun ölüm haberiyle yıkıldı

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan 51 ailenin oturma eylemi 22’nci gününde de sürdü. Muş’tan Diyarbakır’a 18 Eylül’de gelip eyleme katılan İkram Gürktük’ün beş yıldır haber alamadığı oğlu Musa’nın (21), güvenlik güçlerince 10 Eylül’de Dicle ilçesindeki Görese Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi. Oğulları Musa’nın cenazesini teslim alan Gürtük ailesi Muş’a döndü.

EVLAT NÖBETİNDE 24 GÜN: “Ölümünü internetten duyurdular”

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 24’üncü günde 51’e yükseldi. Beş yıl önce kaybolan kızı Yasemin Ballı’nın dönmesi için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet bekleyen Yıldız Ballı da, kızından geriye kalan gömleğiyle kameralar karşısına çıktı. Ballı, “Kızımdan tek hatıra bu gömlek kaldı. Kızımın ölümünü 2018’de internette duyurdular. Ama ben kızımın öldüğüne inanmıyorum, o yaşıyor. Yasemin gelmediği sürece ben buradan kalkmayacağım. Kar olsun kış olsun burada oturarak arkadaşlarıma destek vereceğim” dedi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER: “HDP 15 bin lira karşılığında bizi örgüte sattı”

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na teslim olan 2 PKK’lı terörist, HDP aracılığıyla PKK’ya nasıl katıldıklarını ve örgütün iç yüzünü anlattı. Parti üyesi olan kız arkadaşının etkisiyle terör örgütüne katıldığını belirten teröristlerden biri, kendisinin örgüte teslim eden HDP’lilerin bunun karşılığında 15 bin lira para aldığını söyledi. Terörist, “HDP’nin gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, gençleri para karşılığında sattığını, günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına kendi gözlerimle şahit oldum. Bence bu Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir” diye konuştu.

Örgüt içinde yaşları 13 ila 15 arasında olan çok sayıda çocuğun bulunduğunu dile getiren terörist, “Bulunduğum süre içerisinde gelen ailelerin hepsini geri gönderdiler. Aileleri ‘Çocuğunuz gelmiyor, gelse öldüreceğiz, infaz edeceğiz’ diyerek tehdit ediyorlardı” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 27. GÜN: İranlı aileler de HDP’nin kapısına dayandı

Diyarbakır’da 14 gündür HDP il binası önünde oturarak dağa götürülen avlatlarını isteyen ailelere İranlı Kürt aileler de katıldı. Çocuklarının PKK/PJAK tarafından kaçırıldığını belirten 5 aile, fotoğrafları ile diğer ailelerin yanında oturma eylemine başladı. Aileler, “Bizim de çocuklarımız kayıp. Sesimizi duysunlar diye geldik” dediler.

EVLAT NÖBETİNDE 31. GÜN: Avrupa Konseyi raportörler ziyaret etti

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel, Eeylem yapan aileleri ziyaret etti. Eş raportörlerden Jacob Wienen, ailelerin acılarının sona ermesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Wienen, oturma eyleminin raporlarında yer alacağını ifade ederek, “Annelerin yakarışlarını, acılarını dinledik, kulak verdik. Biz bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesine, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 35. GÜN: “Bir oğlum asker, bir oğlum dağda”

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP’nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren 5’i İranlı 58 ailenin evlatlarına kavuşma ümidiyle verdiği mücadele 35. gününe girdi. Oğlu Ömer (24) için nöbet tutan Salih Gökçe

“Benim bir oğlum asker, bir oğlum dağda; kandırıp, götürdüler. HDP’den açıklama bekliyorum” dedi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN DESTEK: “Artık anneler ağlamasın”

Bitlis’te 2014’te katıldığı terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan D.A, terör örgütünün gençleri dağda tutabilmek için sürekli psikolojik baskı yaptığını belirterek tüm teröristlere devlete sığınmaları çağrısında bulundu. Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önündeki “evlat nöbeti”ne de destek veren D.A., şöyle konuştu: “Anneler bu eylemlerini çocuklarını getirene kadar sürdürmeliler. Onlar da gelip ailelerine kavuşsunlar. Yanlış yoldan dönsünler. Zararın neresinden dönülse kardır. O zorluklar bitti. Açlık, uykusuzluk ve her an ölüm korkusu yok. Diyarbakır anneleri kaç gündür evlatları için ağlıyor. Çocukları gelsin annelerin göz yaşları dursun. Artık anneler ağlamasın.”

EVLAT NÖBETİNDE 51. GÜN: “Hiç görmediği ablasını bekliyor”

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden oturma eyleminde, annesi Süheyla Demir’in yanında yer alan 1.5 yaşındaki Asmin Demir, 5 yıl önce dağa kaçırılan, hiç görmediği ablası Hayal’e kavuşmayı bekliyor. Kızı hayalin lisede okuken 17 yaşında dağa kaçırıldığını belirten anne, “Ablası, eğer görüyorsan, bizim için değilse de Asmin’in hatırı için gel. Asmin seni günlerdir burada bekliyor. Ondan haberin yok. Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 62. GÜN: Mehmetçik’e atkı ördüler

Diyarbakır’da 62 gündür evlat nöbeti tutan anneler, Mehmetçik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladı. Annelerden Songül Altındaş, “Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor; üşümesin, bizim de bir katkımız olsun. Benim oğlum da bir Mehmetçikti, vatani görevini yapıyordu. Allah’ım Mehmetçiğimizi korusun, oğlumuzu da inşallah bize kavuştursun” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 69. GÜN: “Destek vermediği için katledildi”

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, oturma eylemi 69’uncu gününde de sürdü. Dağa kaçırılan oğlu Roşat için eyleM yapan Necibe Çiftçi, “Büyük oğlumu da örgüte destek vermediği için katlettiler” derken, kızı Fadime için eylem yapan Hatice Levent ise, “Ben de kızımı telli duvaklı gelin yapmak istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

EVLAT NÖBETİNDE 72. GÜN: Annelere cezaevinden mektup

Terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan terörist A.S.S., hükümlü bulunduğu cezaevinden 72 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine mektup gönderdi. Aileleri desteklediğini belirten A.S.S., mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Yaşadığınız acıyı, tedirginliği biliyorum. Benim annem ve babam da tam on yıl yaşadı. Hasret dolu acılı bekleyişinizi yürekten destekliyor, bir an evvel evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum. Ağır bir bedel yaşadık. İnşallah sizler bu denli acılar yaşamadan evlatlarınıza kavuşursunuz. Umudunuzu yitirmeyin. Evladınız er ya da geç bir yolunu bulup sizlere dönecektir.”

EVLAT NÖBETİNDE 91’İNCİ GÜN: “91 yıl da olsa gitmeyeceğim”

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbetinde 3 ay geride kaldı. HDP’nin faaliyetlerini artık yürütmediği il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla 91 gündür oturan annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek,”91 yıl da olsa kararlıyım, evladımı almadan buradan gitmem” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 97’NCİ GÜN: “Biz de hal kalmadı”

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde eylem başlatan aileler, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 97’nci günde de sürdürdü.10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katılan Remziye Akkoyun ise, “Bende hal kalmadı, hastayım. Bunlar Müslüman değil, Müslüman olsalardı küçücük çocuklarımızı kandırıp dağa götürmezlerdi” dedi.

EVLAT NÖBETİNDE 99’UNCU GÜN: 4 yıldır görmediği oğlu kurtarıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül’de başlattığı ve 99 günü geride bırakan nöbette bir annenin daha yüzü güldü. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için 8 Ekim’den bu yana nöbet tutan Hatice Ceylan’ın oğlu kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın elinden kurtarılan Cafer’in ailesiyle telefonda görüşerek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.