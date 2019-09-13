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“Evleniyoruz” yazılı araçlı geldiler 1,7 milyon lirayı gasp ettiler

İstanbul Bayrampasa 'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptılar.

15:37 -
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“Evleniyoruz” yazılı araçlı geldiler 1,7 milyon lirayı gasp ettiler

Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy’de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa’ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde “Evleniyoruz” yazısı yazılı bir araç yaklaştı.

Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ’ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı. Paranın Hadimköy’de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında “evleniyoruz” yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul DHA

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