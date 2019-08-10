Evlerinden sahte 2 milyon dolar çıkan dolandırıcılar serbest!

Mersin’de renkli yazıcıda bastıkları sahte dolarları, başka bir ülkeden çalınıp getirilmiş gibi gösterip yarı fiyatına bozdurarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i Suriyeli 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 13 bin 800 gerçek, sahte 2 milyon dolar ile yine yazıcıdan çıkarılmış 207 bin 500 Türk lirası ve 60 kilo sahte altında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, 29 Temmuz’da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğine müracaatta bulunan Suriye uyruklu müşteki N.E., bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı E.N.’nin yanına gelen E.A.M. isimli şüphelinin sözde Libya’dan çalıntı dolar getirdiğini, bunları da “yarı fiyatına kendisine satabileceklerini” söylediğini ifade etti. Bunun üzerine 20 bin doları 10 bin dolar karşılığında şüpheliden aldığını beyan eden müşteki, ardından şahsın ortadan kaybolduğunu, kendisine verilen paranın sahte olduğunu söyleyerek şüphelilerden şikayetçi oldu. Tahkikat sonucunda kendisini E.N. olarak tanıtan Suriye uyruklu şahsın M.A.S. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Sahte dolarlar ile başka ilde yakalandılar

Daha sonra Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada parayı verdiği şahsın patronu olan İbrahim isimli şahsın G.A. olduğu belirlenirken, G.A. ile yapılan görüşmede müştekinin mağduriyetine konu benzer olayları gerçekleştirdiğini, halen ikametinde fotokopi makinesi, ruhsatsız silah bulunduğu, ayrıca benzer olayları Suriye uyruklu A.H. ile birlikte gerçekleştirdiğini, yine birlikte hareket ettiği M.G. ve A.İ. isimli şahısların araç içerisinde 10 bin dolar bulunur halde Hatay’a gittiklerinin bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Suriye uyruklu A.H.’yi bulunduğu adreste yakalarken, diğer 2 şahsı da Hatay’da gözaltına aldı.



Sahte 2 milyon dolar ele geçirildi

Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 13 bin 800 gerçek, sahte 2 milyon dolar ile yine yazıcıdan yapılmış 207 bin 500 Türk lirası ve 60 kilo sahte altında kullanılan malzeme, 2 silah, bu silahlara ait mermiler, 1 yazıcı ve bir numaratör ele geçirildi. Paraların üzerinde “geçersiz” yazması ise dikkat çekti.

SERBEST KALDILAR!

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA