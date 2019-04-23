Evlerinin enkazında gözyaşı döktüler

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak’ta dün öğlen saatlerinde çöken binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından altı boşalan ve risk oluşturan 5 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

DOLGU ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Büyük bir risk oluşturan 5 katlı binanın yıkılması devam ederken başlayan ve 2 yıl önce açılan inşaat temelinin oluşturduğu çukur alanda başlatılan dolgu çalışması ise devam ediyor. Ekipler inşaat yapılması için açılan çukuru doldurmak için kamyonlarla hafriyat taşıyor. Sabah saatlerinde enkazı ortaya çıkan binanın başına gelen aileler gözyaşı döktü, harabeye dönen evlerini çaresiz bir şekilde seyretti.