Evreşe kasabası nerededir? (21 Ocak Hadi ipucu sorusu)

Hadi ipucu sorusu belli oldu. Bugün, 20.30'da başlayacak Hadi'nin ipucu yayınlandı. Evreşe Yolları türküsünü duymayan yoktur. Bu şehir aynı zamanda Ezine peyniriyle meşhur bir Marmara ilidir. Peki Evreşe kasabası nerededir? İşte 21 Ocak Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

21 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: EVREŞE YOLLARI NEREDEDİR?

CEVAP: ÇANAKKALE

Evreşe, Marmara bölgesinde, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı beldedir. Koru Dağları ile Ganos dağları arasındaki ovada Saros Körfezi'ne kıyısı bulunur. İlçe merkezine 38, il merkezine 90 km uzaklıktadır. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise yağışlı ve soğuk geçmektedir. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olup son yıllarda zeytin ve meyve ziraatı gelişmiştir.

EVREŞE YOLLARI TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Dar bir çift fırın yaptırdım doldurdum ekmekleri

Gel beraber yiyelim yaptırdım börekleri

Evreşe yolları dar

Bana bakma benim yarim var

Sırtındaki yeleği ben örmedim mi yarim

Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim

Evreşe yolları dar

Bana bakma benim yarim var

Yeleğinin içinde mavi boncuk nazarlık

Benim yare hediyem bir ufacık gerdanlık

Evreşe yolları dar

Bana bakma benim yarim var