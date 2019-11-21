Eylem hazırlığındaki IŞİD üyesi kardeşler tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dört gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Mezin (36), Ahmet (26), Mahmut (26) ve Musleh İ.’nin (28) işlemleri tamamlandı.

DİĞER KARDEŞLERİ ÇATIŞMADA ÖLMÜŞ

Şüphelilerden Ahmet ve Mahmut’un ikiz olduğu, zanlıların diğer kardeşleri Ali İ.’nin örgüt saflarındayken çatışmada öldüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dokümanlarda, terörist Ebubekir el-Bağdadi’nin ölümünün ardından yeni elebaşının seçilmesine ilişkin bilgilere rastlanıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen dört zanlı tutuklandı. (AA)