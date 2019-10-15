Eylem hazırlığındaki terör örgütü üyelerine operasyon

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 2 gün önce Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi'nde kepenkleri kapalı bir iş yerine el yapımı ses bombası atılmasıyla ilgili harekete geçti. Yapılan araştırmalarda bazı şüphelilere ulaşıldı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu belirlenen şüphelileri takip eden polis, örgütün yeni eylem hazırlıklarını da ortaya çıkardı.

EYP, MOLOTOF, SES BOMBALI SALDIRI…

TEM ekipleri; şüphelilerin önümüzdeki günlerde, siyasi parti ve market zincirlerine yönelik EYP, molotof, havai fişekli ve ses bombalı saldırı planladıkları bilgisine ulaştı.

ÖZEL HAREKAT DA OPERASYONA KATILDI

Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. Özel Harekat ve TEM operasyon timinin de katıldığı baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişiler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.