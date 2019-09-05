Eymen bebek cinayetinde üzen detaylar… Türkiye Eymen bebeğe ağlıyor

İzmir'in Buca ilçesinde cesedi bir tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.’nin aile dramı ortaya çıktı. İddialara göre, annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandıra saklanan ve ölümünden günler sonra cansız bedeni bulunan talihsiz çocuğun yaşadıkları tüm Türkiye’yi sarstı. Eymen'in bir akrabasının verdiği bilgilere göre, Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki çocuğa birden bakamayacağı gerekçesiyle anne M.D., kendi isteğiyle Eymen'in kendisinden bir yaş küçük kız kardeşini Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Çocuk buradan da başka bir aileye evlatlık olarak verildi.

DENİZE GİDECEĞİZ DİYE KANDIRMIŞLAR

M.D. yaklaşık 1,5 sene önce bakamadığı gerekçesiyle Eymen'i Eskişehir'de bulunan bir akrabasının yanına bıraktı. Bu süre zarfında oğlunu görmeye bir kez bile gitmeyen M.D., 23 Temmuz tarihinde ise sevgilisi S.E. ile birlikte Eskişehir'e giderek, ‘Eymen'i denize götüreceğiz' gerekçesiyle minik çocuğu aldı. Eymen'in İzmir'e gelmesinin ardından, Eskişehir’deki akrabaları görüntülü konuştukları sırada talihsiz çocuğun vücudundaki morluklarını görüp 15 Ağustos’ta şikayetçi oldu ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

İZMİR BELEDİYESİ İDDİALARI YALANLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Eymen Sadık Durak’ın ölümüyle ilgili üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Bu vahim olayda bebeğin ailesi ve Adli Tıptan cenazenin başka bir şehire nakil işlemleri için belediyemiz Mezarlıklar Daire Başkanlığına herhangi bir başvuru yapılmamıştır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Cesedin ormanlık alanda bulunduktan sonra Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına ait cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Rutinde cenaze teslim edildikten sonraki gün Mezarlıklar Daire Başkanlığına bilgi verilerek cenazenin nakil işlemi gerçekleştirilir. Ancak ne aileden ne de Adli Tıp Kurumundan bize ulaşan herhangi bir talep var. Tüm Türkiye’ye hava ve kara yolu ile ücretsiz cenaze nakil işlemi yapıyoruz. Bahse konu cenaze ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmadan ve rutinde teslim edilen saat olan 11.00’den önce 09.00’da cenaze ailesine teslim ediliyor.”