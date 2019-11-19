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EYP atılan park halindeki minibüs yandı

Gaziosmanpaşa'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılan minibüste çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.

03:41 -
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EYP atılan park halindeki minibüs yandı

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 610. sokakta park halindeki minibüsün altına bırakılan EYP büyük bir gürültüyle patladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçtaki alevleri yangın tüpleriyle söndürdü.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, patlamaya “torpil” diye tabir edilen patlayacının çakmak gazı tüpüne iliştirilmesiyle oluşturulan EYP’nin neden olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. AA

Gaziosmanpaşa Polis torpil yangın
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