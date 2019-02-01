EYT için bekleyiş sürüyor! Emeklilikte yaşa takılanlar son durumu merak ediyor… EYT son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanların en çok merak ettiği konuların başında EYT yasa teklifi geliyor. Emeklilik gün sayısını doldurup yaş sınırının altında kaldıkları için emekli olamayanların gözü yeni EYT yasa teklifinde. İşte son durum ne, umut verici gelişme var mı? EYT'de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer'in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

İşte Çalışma ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt’un açıklamalarından satır başları:

-3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor.

-Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında.

EYT ‘NİN DEVLETE MALİYETİ ASLINDA NE KADAR OLACAK?



Sözcü'ye konuşan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. “Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” dedi.