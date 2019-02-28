EYT için gözler son açıklamalarda… Emeklilikte yaşa takılanlara çözüm bulunacak mı?

Gözler EYT için gelecek açıklamalarda. EYT’de artık umut verici gelişmeler yaşanmasını bekleyen emeklilikte yaşa takılanlar merakla gelecek haberleri bekliyor. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. EYT için bekleyenler bir kez daha üzücü haberle karşılaştı…

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Bakan Selçuk'un EYT açıklaması: AKP iktidarları döneminde bütün emekçilerin emeklerine her daim sahip çıktıklarını belirten Çalışma, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok” dedi.

AKŞENER’DEN EYT’LİLERE DESTEK

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı toplantıyla tanıttı. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı.

“Mutfak yanıyor” diyen Akşener, “Ekonomiyi, EYT’yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi.” şeklinde konuştu.

DESTİCİ EYT HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Bakan Selçuk, konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici'nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, “Gündemimizde yok” dedi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT’lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

“Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şuanda, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10’una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz.”