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EYT için özel görevlendirme! Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne?

EYT için umutlu bekleyiş sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen açıklama umutları artırdı. EYT çıkacak mı sorusu gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği belirtildi. Peki EYT'de son gelişmeler neler?

10:47 -
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EYT için özel görevlendirme! Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne?

EYT hakkında yaşanan her gelişme, emeklilikte yaşa takılanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. EYT mağdurlarının bekleyişi sürerken umutlandıran haber Cumhurbaşkanından geldi. . NTV’nin haberine göre TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

EYT İÇİN ÖZEL GÖREVLENDİRİLME

Kılıç şunları söyledi: “Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var’ dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”

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SÜREÇ UZUN SÜRECEK

Kılıç şunları söyledi: “Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var’ dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”

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