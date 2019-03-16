EYT İstanbul Mitingi ne zaman saat kaçta? EYT’de son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlarda son gelişmeler…

Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmak için büyük çaba harcıyor. Seçim çalışmalarını farklı bölgelerde yürüten adaylardan gelen son açıklamalar EYT meselesini tekrar gündeme taşımıştı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) İstanbul'da yapılacak büyük mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı. EYT mitingi 17 Mart Pazar günü saat 12:00 – 15:00 arasında Maltepe miting alanında gerçekleştirilecek. Duyurusunu da Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yaptı. Mitinge milletvekilleri de davet edildi. EYT’liler mitinge 1 milyon kişi beklediklerini duyurdu.

EMNİYET GÜÇLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapıldı. Öte yandan derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre tüm güvenlik önlemleri için Emniyet Müdürlüğü ile toplantılar da yapıldı.

MANSUR YAVAŞ’TAN “EYT” AÇIKLAMASI

“Millet ittifakı”nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT'lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;

“EYT'liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT'lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara'daki bütün EYT'lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını verdi.