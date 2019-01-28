EYT’de son durum: Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni gelişme var mı?

Heyecanla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM’de görüşüldü. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer’in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi. Ardından Bakan Selçuk, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çalışmamız yok” diye konuştu.

‘HAK ETTİKLERİNİ İSTİYORLAR’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını istedi. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP’nin desteğine rağmen AKP karşı çıktı, MHP ise çekimser kalınca öneri reddedildi. İşte EYT'de son durum…

CHP'li Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar hak ettiklerini istiyorlar. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Prim yatıramadıkları için sağlık hakkından yararlanamıyorlar. Suriyelileri tanıdığımız hakkı bunlardan esirgiyoruz. 65 yaşına geldiklerinde borçlu çıkabilirler. Bu sorunu birlikte çözelim. Çalışanların hakkını AKP görmezden geliyor. Gelin bu yanlışı birlikte düzeltelim. Cumhurbaşkanı bunlara ‘türedi' diyor. 31 Mart'ta kim olduklarını gösterecekler” dedi

MECLİS'E ALINMADILAR