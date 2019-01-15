EYT’de son durum: Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi bügün veriliyor

Emeklilikte yaşa takılanların beklentisi devam ediyor. Bugün verilecek kanun teklifi emeklilikte yaşa takılanlara umut oldu. CHP’li Gürer’in sosyal medyada duyurduğu kanun teklifi bugün sat 16:30’dan sonra Genel Kurulda görüşülecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) dair Gürer'in gerçekleştirdiği paylaşım şu şekilde:

EYT KAÇ KİŞİYİ ETKİLİYOR?

Sözcü'ye konuşan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. “Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” diyerek şöyle devam etti.

SÖZ VERİLMİŞTİ

“Emeklilik sosyal güvenliğin olmazsa olmazıdır. Sosyal devlet vatandaşına başta sağlık olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak birde maaş bağlar. Sosyal güvenlik sistemine giren kadın ya da erkekler ne kadar yıl çalışacaklar ne kadar prim ödeyerek emekli olacaklar ve ortalama ne kadar emekli maaşı alacaklar bilirler. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır alması gereken maaşlarını alamadılar, hatta çalışmaya devam ettiler ve ülkemize katma değer sundular. 24 Haziran seçimlerinde CHP, MHP, Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarını çözeceğiz sözü verdi ve seçim bildirgesine koydu. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi durumunda ilk 100 gün içinde EYT sorununu çözeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katıldığı bir televizyon programında EYT sorununu çözeceğini ima etti.”