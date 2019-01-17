EYT’de son durum: Yasa çıkarsa emeklilikte yaşa takılanlarda kaç kişi etkilenecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM'de görüşüldü. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer'in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi. Kanun teklifi kabul edilseydi EYT mağdurları prim gününü ve çalışma yılını doldurmuş olan herkes yaşa bakılmaksızın emekli olabilme hakkını elde edecekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını istedi. Ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin desteğine rağmen AKP karşı çıktı, MHP ise çekimser kalınca öneri reddedildi. İşte EYT’de son durum…

HP’li Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar hak ettiklerini istiyorlar. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar. Prim yatıramadıkları için sağlık hakkından yararlanamıyorlar. Suriyelileri tanıdığımız hakkı bunlardan esirgiyoruz. 65 yaşına geldiklerinde borçlu çıkabilirler. Bu sorunu birlikte çözelim. Çalışanların hakkını AKP görmezden geliyor. Gelin bu yanlışı birlikte düzeltelim. Cumhurbaşkanı bunlara ‘türedi’ diyor. 31 Mart’ta kim olduklarını gösterecekler” dedi

MECLİS’E ALINMADILAR

EYT mağduru 20 kişi, Meclis’teki görüşmeleri izlemek için kampüse geldi ancak içeri alınmadı. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar devreye girince EYT'liler salona alındı ancak “Saat 18’de ziyaretçi yasağı başlıyor” diyerek yeniden dışarı çıkarıldılar. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “4 vekil gitsin, onların dışarı çıkmasını engelleyin. Dilediği kadar izler, çıkar” diye tepki gösterdi. Başkanvekili Sancar, görevlileri uyararak, 20 kişinin tekrar salona alınmasını sağladı.

EYT KAÇ KİŞİYİ ETKİLİYOR?

Sözcü'ye konuşan, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Yasa çıksa da 4 milyona yakın EYT’linin tamamı emekli olamayacak.700 bini kadarı emekli olabilecek” dedi. “Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Emeklilikte yaşa takılanların yıllık maliyetinin 26 Milyar olduğu söyleniyor. Bize göre ise maliyeti 8-10 milyar civarındadır. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yurtdışına 8 Milyar dolar insani yardım yaptığımızı söylüyor. Hatta Amerika bizim kadar olamıyor, Amerika dahi 6-7 milyar insani yardımda bulunuyor diyor. Biz insani yardım olarak diğer dünya ülkelerine 8 milyar dolar yani yaklaşık 45 milyar TL ödeme yapıyoruz ancak, kendi vatandaşımız yasal haklarını istediklerinde kusura bakma sana verecek paramız yok diyoruz” dedi.