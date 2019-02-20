Eyüp Sultan’da Binali Yıldırım için dua!

Dün Meclis Başkanlığı görevini devrettikten sonra hızlı trenle Ankara’dan İstanbul’a gelen ve her anı televizyonlardan canlı yayınlanan AKP’nin belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın ilk ziyaret noktası Eyüp Sultan Camii oldu. Burada yapılan ziyaretin tuhaf yanı ise, cami imamının Binali Yıldırım için oy isteyip, cemaate dua ettirmesi oldu.

Cadde üzerinde kurulan kürsüde konuşma yapan Yıldırım, Ankara’dan hızlı trenle İstanbul’a geldiğini anlatarak, “Hemen Eyüpsultan’a geldik. Niye Eyüpsultan’a geldik? Eyüpsultan, İstanbul’un manevi mimarı Eba Eyüb El Ensari Hazretleri’nin medfun olduğu yer. İstanbul’un fethi için Peygamberimizin müjdelediği şehrin manevi mimarının yattığı yer. Peygamberimiz ne diyor? ‘İstanbul elbet bir gün feth olunacak, bu şehri fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onun askerleri ne güzel askerlerdir.’ İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u kubbelerle, minarelerle süsleyen Mimar Sinan, İstanbul’u ‘İşgalden sonra geldikleri gibi gidecekler’ diyen, İstanbul’u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1994 yılında İstanbul’u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan… 25 yıldır bu bayrak inmedi.” diye konuştu.