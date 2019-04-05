Eyüp Sultan’ı İmamoğlu’na açmamışlar!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Küçükkaya ile birlikte gazete başlıklarını değerlendiren İmamoğlu sıra Sözcü gazetesine geldiğinde Eyüp Sultan ziyareti sırasında dua ederken çekilen fotoğrafını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Fotoğrafın çekildiğinden haberi olmadığını ifade eden İmamoğlu o günle ilgili ilginç bir ayrıntıyı da anlattı:

İMAMOĞLU’NA İZİN VERİLMEDİ

“Bir kadın adayımız vardı onu ziyaret etmek, ona destek olmak için oraya gitmiştim. Eyüp Sultan Camisi’ne de dua etmek için gittim. Cami tarafı kalabalık olduğu için Eyüp Sultan’ın türbesinde dua etmek istedim ancak izin verilmedi, açılmadı. Sonrasında bir başka türbede dua ettim. Bana oy vermemiş olabilir ama vicdanının sesi şu olanları doğru bulmuyor. Bazı şeylere üzülüyorum. Bu memleket bizim ya. Neleri konuşuyoruz görüyor musunuz.”

İMAM, YILDIRIM’A DUA EDİP OY İSTEMİŞTİ

Meclis Başkanlığı görevini devrettikten sonra hızlı trenle Ankara'dan İstanbul'a gelen ve her anı televizyonlardan canlı yayınlanan AKP'nin belediye başkan adayı Binali Yıldırım'ın ilk ziyaret noktası Eyüp Sultan Camii olmuştu. Burada yapılan ziyaretin tuhaf yanı ise, cami imamı Metin Çakar’ın Binali Yıldırım için oy isteyip, cemaate dua ettirmesi olmuştu.