Eyüpsultan mezarlığında neler oluyor?

Eyüpsultan'da bir firma, iddialara göre tarihi eser olarak tescillenmiş binanın yerine mezar yapıp sattı. Yüksek fiyatla satılan ancak Anıtlar Kurulu tarafından tarihi alan olarak belirlenen bölgeye 2016 yılında Ramazan Akgün defnedildi. Defin işleminden sonra mezarlığı satan firma, Anıtlar Kuruluna giderek tarihi eser statüsünü kaldırmak için başvuru yaptı. Anıtlar Kurulundan ise 2017 Mayıs ayında tarihi alan üzerine yapılan boş kabir yerlerinin yıkılması kararı çıktı. Yıkım kararına rağmen, mezar yerlerini satan firma o alana vefat eden Neriman Aydın'ın da defnedilmesine izin verdi.

MEZARLAR TAŞINDI

İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kaçak mezar yerlerinin yıkım kararının işleme geçeceğini duyurmasının ardından, bölgeye defin edilen Ramazan Akgün ve Neriman Aydın’ın kabirlerinin nakli için, mezarlar açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ise aileler için eski mezar yerlerine en yakın mezar yerlerinin verilmesini sağladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tarihi eser olarak tescillenmiş binanın yerine mezarlık yapıldığına ilişkin haberlerin yayınlanması üzerine, şirketin avukatları da iddialara yönelik bir açıklama yaparak, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

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ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu tarihi eserin boş ve atıl bir durumdayken şirket tarafından alındığını savunan şirketin avukatı yaptığı açıklamada, bahse konu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvuru yapıldığını kaydetti. Açıklamada, İBB'nin 2012 yılındaki cevabında, söz konusu taşınmazın Eyüpsultan Mezarlığına komşu olması ve mevcut mezarlığın dolu olması sebebiyle mezarlık alanına alınmasının uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından taşınmazda eski tescilli kültür varlığının tespit edildiği rapor edilmesi üzerine müvekkil ve idare taşınmaz üzerindeki tescilli yapıdan haberdar olmuştur” ifadeleri kullanıldı. Tarihi eser tescilli binanın 2010 yılında çıkan yangında yok olduğu belirtildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İBB tarafından yapılan ve tarihi mezarlıkların korunmasının büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada ise, “İstanbul tarihi ve kültürü ile korunması gereken bir açık müze ise, bu müzenin en önemli eserlerinin başında tarihi mezarlıklar gelmektedir. Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkâr sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme çalışmaları sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.