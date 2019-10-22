F4 Fantom Burdur’a kondu!

TÜRKİYE’NİN VE BURDUR’UN İLK ŞEHİT KADIN PİLOTU

2001 yılında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, Karaman’ın Ermenek ilçesi yakınında düşmüş, Gök, ilk kadın şehit kadın pilot olarak tarihe geçmişti. Burdur Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk şehit Teğmen Ayfer Gök’ün isminin yaşatılması için Eskişehir Ana Jet üssünde bulunan F-4 Fantom uçağı satın alınarak Burdur’a getirildi. Burdur Belediye Meclisinden alınan bir kararla uçağın getirildiğini açıklayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur’a getirildi.

MONTAJI TAMAMLANINCA ZİYARET EDİLECEK

Şehir merkezinde İbrahim Zeki Burdurlu caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel olarak hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiye’nin ve Burdur’un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök’ün ismini yaşatmak için kavşağın ismini de ‘Şehit Teğmen Ayfer Gök’ olarak belirlenecek” ifadelerinde bulundu.

“BURDUR İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞER”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, F-4 Fantom Savaş Uçağının sergilenme çalışmasının hafta sonuna kadar bitirileceğini belirterek, “Türkiye'nin ve Burdur’un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök’ün ismini yaşatmak için de Meclisten karar alıp, şehidimizin isminin kavşağa vermeyi planlıyoruz. Şehidimizin isminin, Pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Şehit Pilot Ayfer Gök, Türkiye ve özellikle de Burdur için önemli bir değer. Bunu yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.