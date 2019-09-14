Fabrika işçileri kimysaldan etkilendi!

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel ilçesindeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan işçiler, iddiaya göre temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi. Kimyasal maddeden etkilenen 4 işçi, Karamürsel Devlet Hastanesi´ne getirildi. 4 kişiye müdahalede bulunulurken, önlem olarak hastanenin Acil Servisi’ne girişler durduruldu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, “Bir fabrikada kimyasal temizlik yapılırken, iki ürünün reaksiyona girmesi sonucu 4 kişi bu maddeyi soludukları için Karamürsel Devlet Hastanesi´ne getirildi. Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Buradaki tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi´ne sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesi´nde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar” dedi. DHA