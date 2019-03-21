Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fabrikada çarkların arasında can verdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında çarkların arasına düşen işçi hayatını kaybetti.

19:09 -
Haberler Gündem

Olay, D-100 karayolu Yeni Mahalle mevkisinde bir geri dönüşüm fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın yıkama bölümünde çalışan Mustafa Korkmaz (52), dengesini kaybederek çarkların arasına düştü. Olayı fark eden diğer işçiler 112 acil sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Mustafa Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Haberi alan Korkmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:14 21.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more