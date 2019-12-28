Fahiş hesap çetesinde ‘çürük elma’ detayı!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimi hafta önemli bir operasyona imza attı.

Turistlerden fahiş hesap alan bir çete çökertildi.

Beyoğlu'ndaki 5 eğlence merkezine yönelik soruşturma 6 ay süren çalışma sonrasında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla 30 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, arasında hanutçular da olduğu öğrenildi. Hanutçular vasıtasıyla mekanlara götürülen turistlerden 100 liralık hesap yerine 1500 Dolar alan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, olayla ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Turistlerin dolandırıldığı olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 23 polis ve 2 bekçinin de ifadesini aldığı öğrenildi.

Organize Suçlala Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan polislerin, İlçe Asayiş Büro, ilçe polis merkezi ve Turizm Şube'de görevli olduğu belirtildi.

Şüphelilerin “Rüşvet” iddiası üzerine ifade verdiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, daha önce suça karışan polislerle ilgili yaptığı açıklamada “Çürük elmaları ayıklayacağız” diyerek, bu konuda özen gösterilmesi talimatı vermişti