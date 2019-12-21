Fahiş hesap çetesinin ‘kırmızı alarm’ oyunu!

Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Beyoğlu'nda bazı eğlence mekanlarına fahiş fiyat ödemek zorunda kalan mağdurlarını şikayeti üzerinde harekete geçti. Araştırmalarda, bazı eğlence mekanlarının “Hanutçular”ı kullandığı anlaşıldı.

Hanutçuların, İstiklal Caddesi üzerinde dolaşan turistleri zorlayarak, eğlence mekanlarına götürdükleri anlaşıldı. Mekanlara giren turistlerin paralarının nasıl zorla alındığı da ortaya çıktı.

İÇKİ ISMARLATTILAR

İddiaya göre, restoran yada eğlence mekanlarına giden turistlerin yanlarına şebeke üyesi kadınlar oturtuldu. Turistlerin kadınlara içki ısmarlaması sağlandı.

Daha sonra ise 100 liralık hesap için 1000 ila 1500 lira arasında fatura çıkarıldı. Hesaba itiraz edenler ise korkutularak “Polis bile bizden, şikayet etseniz de sonuç çıkmaz” yalanı söylendi.

ZORLA PARA ÇEKTİRDİLER

Şebeke halinde faliyet gösteren sahtekarların parası olmayan turistleri de ATM'lere götürerek zorla para çektirdikleri anlaşıldı.

Polis o anlara ait görüntüleri de elde etmeyi başardı. Emniyete şikayetçi olan 23'ü turist 26 kişinin ifadesi doğrultusunda 6 ay önce başlayan çalışma dün operasyona dönüştü.

30'U DA YAKALANDI

Polis ekipleri belirlen 37 şüpheliden 30'unu düzenlenen baskınla gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'sinin benzer suçlarla cezaevinde olduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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KIRMIZI ALARM

Özellikle yabancı turistlerin dolandırıldığı eğlence mekanlarına da giren polis, sürekli denetim yapılan bu alanlardaki şüphelilerin sırrını da ortaya çıkardı. Polis ve zabıta denetiminden korkan şüphelilerin, uzaktan kumandalı bir lamba kullandığı anlaşıldı.

Dışarıda duran bir kişinin kumandaya basarak kırmızı ışığı yaktığı içeridekilerin de buna göre alarma geçerek tedbir aldığı öğrenildi.