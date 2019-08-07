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Fahrettin Altun ve eşiyle ilgili çifte maaş haberlerine erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un kamu şirketleri üzerinden çifte maaş aldıklarına yönelik Twitter üzerinden paylaşılan haberlere ilişkin Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nden “erişim engelleme” kararı çıkarıldığı öğrenildi.

18:34 -
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Fahrettin Altun ve eşiyle ilgili çifte maaş haberlerine erişim engeli

Mahkeme, Fahrettin Altun'un talebi üzerine, kişilik haklarının zarar görebileceği, paylaşımların görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal itibarını da zedeleyebilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle altı ayrı hesaptan yapılan paylaşımlar için “erişim engelleme” kararı verdi.

T24’ün haberine göre; Altun ve eşinin çifte maaş aldıklarına yönelik haberler, bu konuda eşinin yaptığı açıklamalarla ilgili yaşanan tartışmalar Twitter'da uzun süre gündem oldu. Altun, geçtiğimiz günlerde altı ayrı hesaptan bu konuda yapılan paylaşımların kişilik haklarına zarar verdiği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapması nedeniyle kurumun kurumsal kimliğinin de zarar gördüğünü belirterek, mahkemeye başvurdu.

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Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 1 Ağustos'ta yapılan başvuruyu 2 Ağustos'ta karara bağladı ve Altun'un erişime engellenmesini talep ettiği altı ayrı twitter hesabından yapılan paylaşımlar için “erişime engelleme” kararı verdi.

Kararda, 5651 sayılı yasanın 9. Maddesi gereğince paylaşımların Altun'un kişilik haklarının zarar görebileceği, ayrıca görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal itibarını da zedeleyebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Son güncelleme: android-time 18:44 07.08.2019
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