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Fahrettin Altun’dan Erdoğan’ın ‘teröriste ödül’ sözlerine açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında kullandığı "Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir" ifadelerinin herhangi bir şekilde Orhan Pamuk'a yönelik olmadığını açıkladı.

18:15 -
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Fahrettin Altun’dan Erdoğan’ın ‘teröriste ödül’ sözlerine açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nobel ödülleri ile ilgili kafaları karıştıran “Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir” ifadeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Altun, Erdoğan’ın ifadelerinin herhangi bir şekilde Orhan Pamuk’a yönelik olmadığını belirtti.

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Twitter hesabından açıklamalar yapan Altun, şunları ifade etti:

* Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan “Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir” şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir.

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* Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir.

* Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Nobel’i “Kendisini tüketmiş, ideolojik bir kurum” olarak tanımlayan Erdoğan “Mesela Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye mantık budur… Anlayış budur…” demişti.

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Son güncelleme: 18:19 10.12.2019
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