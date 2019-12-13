Kırsal mahallelerdeki ücretsiz sağlık taramasını AKP ve MHP’liler reddetti!

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde ücretsiz göz ve kalp sağlığı taraması hizmeti, Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP'li Meclis üyelerinin engeline takıldı. AKP ve MHP'li üyeler, Başkan Seçer'e, ücretsiz sağlık taraması için Mersin Tabip Odası ile protokol yapma yetkisini vermedi. Başkan Seçer, “Siz reddetseniz de sağlık taraması yapacağız. Bir başka belediyemizle yaparız. O aracı, ekipmanı orada atıl bırakmayız. Bir sürü kaynak ayrılmış, bir sürü para verilmiş. Siz ret verdiniz diye kaderci davranacak, oturacak değiliz” dedi.

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TAŞUCU LİMANI'NDAKİ VARLIKLARIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVRİ KABUL EDİLDİ

Toplantıda 23 gündem maddesi ile gündem dışı maddeler görüşüldü. İhtisas komisyonlarından gelen raporların görüşüldüğü Meclis Toplantısı'nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Taşucu Limanı'ndaki dayanıklı varlıklarının Taşucu Gümrük Müdürlüğü'ne devri oybirliğiyle kabul edildi. Madde üzerine söz alan Başkan Vahap Seçer, şunları söyledi:

“Taşucu Limanı konusunda, bu saatten sonra milletvekillerine iş düşüyor. Burası her açıdan Mersin ekonomisine katkı sağlayabilecek bir yer. Biz burayı niye bıraktık? Keyfimizden değil. Türkiye'de belediyeye ait tek gümrüklü limandı. Kıbrıs'a ve Akdeniz'in karşı kıyısına seferler yapılacak bir limandı. Ro-ro seferleri de yapılıyordu. İlgili bakanlık bize burayı yıllık olarak tahsis ediyordu. İptidai koşullar vardı. Bizim burada proje yapabilmemiz için 20 yıl gibi, 15 yıl gibi uzun süreli kullanma izni verilmesi gerekirdi. Bununla ilgili çok girişimde bulunduk. Ulaştırma Bakanlığı ile de görüşüldü ama çözülemedi. Orayı beceriksizliğimizden bırakmadık. Bundan sonra alacak olan oraya el atmalı. Orada proje yapılmalı. Orada çok güzel bir tesis olabilir, marina olabilir” dedi.

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SEÇER: “NEDEN REDDETTİĞİNİZİ KAMUOYUNA AÇIKLAYIN”

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde ücretsiz göz sağlığı taraması yapması için Mersin Tabip Odası'yla, ücretsiz kalp sağlığı taraması yapması amacıyla da Mersin Rotary Kulübü'yle protokol imzalaması, AKP ve MHP gruplarının engeline takıldı. Bu konuda imza yetkisinin Başkan Vahap Seçer'e verilmesi teklifi, AKP ve MHP gruplarınca reddedildi.

Söz konusu teklifle ilgili olarak Meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşanırken, Başkan Seçer, protokol yetkisi verilmesine itiraz eden Meclis üyelerine, “Neden reddettiğinizi kamuoyuna açıklamanızı istiyoruz. İlla ki kabul edin demiyorum ama akıl süzgecinden bir daha geçirin. Siyasi saiklerle yaklaşmayın bu meseleye” diye seslendi.

Başkan Seçer, göz taraması için protokol yapmak istediklerini ifade ederek, “Kırsal mahallelerde, sağlık birimlerine ulaşmada sıkıntı yaşayan yurttaşlarımıza, yerinde göz taraması yapacağız. Bunun neresi kötü? Sizin yaşlı anneniz, büyükanneniz, dedeniz, nineniz var, çocuklar var. Şehre gelemiyorlar. Gittik kontrolünü yaptık. Tarama yaptığımız birinin gözüne perde inmiş, haberi yok. ‘En kısa sürede sağlık kuruluşuna git' diye yönlendiriyoruz. Bu komisyona beraber girdik. Beraber izah etmeye çalıştık, Sağlık İl Müdürlüğümüzle görüştük, iş birliğine çağırdık. Bunun neresi kötü? İnatla neden reddediyorsunuz anlamış değilim” dedi.

“SADECE SAĞLIK BAKANLIĞI BUNUN ALTINDAN KALKAMIYOR”

Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu protokolü Mersin Tabip Odası ya da başka bir dernekle, sivil toplum örgütüyle yapmasının ne gibi sıkıntısı olduğunu Meclis üyelerine soran Başkan Seçer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ortada bir bütçe var. İnsanlar katkı vermek istiyor. Bu bir anlamda hayır işi. Sağlık hizmetlerine erişimimiz kolay değil. Hükümet de bu konuda sıkıntılar yaşıyor. Bütçenin en çok açık veren gideri de sağlık hizmetleri. Gelin İl Sağlık Müdürlüğü ile de yapalım, Mersin Tabip Odası ile de yapalım. Hizmet alanımızı, aktörlerimizi genişletelim. Sadece Sağlık Bakanlığı bunun altından kalkamıyor. Biz de katkı verelim, Tabip Odası da versin. Amaç kamuoyuna hizmet etmek. Sağlık Bakanlığı yetebiliyor mu? Yetmiyor. Sıkıntılar var. Bunu hükümeti eleştirmeye yönelik bir değerlendirme olarak düşünmeyin. Reel şartları tartışıyorum ben. Kafamızı kuma gömemeyiz.”

“YAPILAN İYİ İŞLERİN ÜZERİNE ÖRTÜ ÇEKMEDİK”

Bazı Meclis üyelerinin, belediyenin 2 doktor istihdam etmesi ve sağlık taramalarının sadece belediye tarafından yapılmasını önermesi üzerine Başkan Seçer, “Biz geçmiş dönemde başlamış hizmetlerin daha iyisini yapacağımızı iddia ederek, bu hizmetleri devam ettireceğimizi söyledik. Yapılan iyi işlerin üzerine örtü çekmedik. ‘Belediye doktor istihdam etsin' diyorsunuz ama mevcut koşullarda, haklarda ve maaşlarda belediyeye doktor bulamıyoruz. Bizim döner sermayemiz olmadığı için doktorlara verdiğimiz maaşlar yeterli olmuyor ve bizi tercih etmiyorlar. Bizim protokol yapacağımız meslek odaları ya da sivil toplum kurulları, kamu kurumu niteliğinde olan, kamu yararına çalışan dernekler, odalar. İl Sağlık Müdürlüğü ya da bu tip meslek örgütleriyle işbirliği yapmamız arasında nitelik olarak, statü olarak fark yok” dedi.

“SİZ REDDETSENİZ DE SAĞLIK TARAMASI YAPACAĞIZ”

Meclis toplantısı sırasında Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila'dan konuyla ilgili teknik bilgi vermesini isteyen Vahap Seçer, önceki yönetim döneminde, Dişhekimleri Odası ile protokol yapıldığını ve gezici tarama hizmetinin verildiğini hatırlattı. Seçer, “2017 yılında aynı hizmetler için ‘Evet' dediğinize, şimdi neden ‘Hayır' diyorsunuz. O zaman yaptığınız doğru da şimdi mi yanlış mı? Yapmayın. Siz hizmetleri engelliyorsunuz. Siz yetkiyi verin. Ben bu kurumla anlaşma yaparım ya da yapmam. Yaparım, onlardan destek alırım, kendim de işin içerisine doktorlarımı, sağlık elemanlarımı katarım, geniş bir kadro ile yaparım. Açık söyleyeyim, sayın daire başkanımız da anlattı sıkıntıları. Araç gereç yapımızda eksiklikler varsa onları gidereceğiz. Kaldığı gibi değil daha da zenginleşecek. İyi olanı devam ettireceğiz. Siz reddetseniz de sağlık taraması yapacağız. Bir başka belediyemizle yaparız. O aracı, ekipmanı orada atıl bırakmayız. Bir sürü kaynak ayrılmış, bir sürü para verilmiş. Siz ret verdiniz diye kaderci davranacak, oturacak değiliz” diye konuştu.

“MERSİN EN ÇOK HIV ARTIŞI OLAN İLLER ARASINDA”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meclis toplantısında, “Büyükşehir Belediyesi üniversitede prezervatif dağıttı” yönündeki söylemlere de yanıt verdi ve konuya açıklık getirdi. Bir Meclis üyesinin konuyu gündeme getirmesi üzerine Başkan Vahap Seçer, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila'dan, belediye ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolü okumasını istedi.

Atila'nın Meclis'e bilgi vermesinin ardından söz alan Başkan Seçer, “O prezervatifleri biz almadık. Sağlık Bakanlığı ile protokolümüz var. HIV artışında Mersin en çok artış olan iller arasında. Cahil geçiyor klavyenin başına, bize her şeyi söylüyor. Ama Meclis üyeleri araştırmalı. Kaldırın telefonu bize sorun. Bana bu olay geldiğinde herhangi bir açıklama yapmayacaktım. Ama siz gündeme getirdiniz, bize de kamuoyuna açıklama şansı doğdu. Bizim için konu kapanmıştır. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı'na bildirin. ‘Bu bizim örf ve adetlerimize aykırı' deyin” ifadelerini kullandı.

ANAMUR, AYDINCIK, TAŞUCU VE SİLİFKE'DE OTOBÜS TALEPLERİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde Meclis üyelerinin soruları da yanıtladı. Anamur, Aydıncık, Taşucu ve Silifke yöresiyle ilgili belediye otobüsü taleplerini değerlendiren Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Gözlüce-Anamur hattımız var. Yalnız talep Aydıncık'a kadar gelsin yönünde. Ona da bakıyoruz. Yine yeni dönemde uygulamaya koyduğumuz Taşucu-Aydıncık arası seferler düzenledik. Bu Silifke'ye kadar olabilir. 3 Ocak'ta yeni 73 otobüsün alımı ile ilgili ihale yapacağız. Daha sonra 27 otobüsün alımını 2020 bütçesinden yapacağız. Sizlerin de desteğiyle bütçe aktarımı yaptık. Bu 100 yeni otobüs, maksimum 6 ay içerisinde hizmete girecek. Parti parti girecek. Üretimden çıkanlar gelecek ve hizmete girecek. Eksik otobüslerimizi güzergâha göre tamamlama imkânımız olacak. Biz bu güzergahları belirlerken oradaki belirli kriterleri de göz önüne alıyoruz. Belediyeler toplu taşımayı sadece bir kamu hizmeti düşüncesiyle yapmıyor. Özel sektör de var. Minibüs, dolmuş, halk otobüsü. Onlara da daha önce güzergahlar verilmiş. Onların da işine engel olacak düzenlemeler yapmak doğru olmaz. Bunları da düşünerek bunu yapıyoruz ama tekrar o güzergahı gözden geçiririz. Birçok yurttaş da otobüs koymamızı istiyor. Dengeyi kurmamız lazım. Minibüsçüler de başımızın tacı. Onlar da çocuğuna ekmek götürecek ama vatandaş da ‘Bu bir kamu hizmetidir, benim hakkımdır, sosyal devlet bunu sağlamak zorundadır' diyor. Toplu taşıma, belediyeler için ticari bir faaliyet alanı değildir ama dengeleri de kurmak zorundayız. Sizler bana ne kadar destek olursanız, biz de o kadar hizmet yaparız.” ANKA