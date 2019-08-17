Fakülte yaptırmak istedi ancak bürokrasiye takıldı

Karabük Üniversitesi tarafından ünlü yapımcı Türker İnanoğlu'na, Türk Sineması'na katkılarından dolayı 3 Nisan 2017'de fahri doktora unvanı verildi. Türk Sineması'na yön veren isimlerin başında gelen İnanoğlu törende yaptığı konuşmada 60 sene sonra ortaokulu bitirdiği Safranbolu'dan böylesi bir unvanla karşılanmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Ünlü yapımcı, törende üniversitenin iletişim fakültesi binasını yapma sözü verdi

İMZALAR ATILDI AMA…

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise fakültenin adının Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacağını duyurdu. Fatülte yapılması için 13 Mart 2019'da İnanoğlu ve rektör Polat bir araya gelerek protokol imzaladı. Yapılan protokolde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının, Karabük Üniversitesi'ne devredilen Safranbolu Kaymakamlığı'nın eski binasının bulunduğu yere inşa edileceği belirtildi.Ancak aradan geçen zamana karşın fakülte binasının yapılacağı yerin devir teslim işlemleri gerçekleşmedi. Duruma isyan eden İnanoğlu, fakültenin tamamlanıp eğitim hayatına başlanması gerektiğini belirterek şöyle dedi: “Ben Safranbolu'da doğdum. Çok sevdiğim Safranbolu'ya ahde vefa olarak fakülte kazandırmak istedim. Gazeteciliğe, televizyonculuğa yön verecek gençlerimize güzel bir iletişim fakültesi yapmak istedim. Ancak bu bürokrasi yüzünden, eğitim görmeye başlanamayacaksa ben, çok severek ve isteyerek yapmak istediğim bu fakülteyi İstanbul veya farklı bir şehirde yapmayı düşünüyorum.”

PÜRÜZLER GİDERİLSİN

Konuyla ilişkin rektör Refik Polat ise şu açıklamayı yaptı: “Gelinen süreçte biz de fakülte binasının yapımı için üniversite olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri yerine getirdik. Artık son pürüzlerin giderilip bir an önce inşaata başlanmasını istiyoruz. Buranın Türkiye'nin sayılı iletişim fakültelerinden birisi olacağını düşünüyoruz.”