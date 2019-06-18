Fatih Er kimdir? Fatih Er kaç yaşında ve nereli?

Daha önce Kanal 7 ve Star Haber’de çalışan Fatih Er A Haber’de kıdemli muhabir olarak da görev yaptı. Şu an TRT World’de çalışan Fatih Er’in hayatına dair detaylar haberimizde.

FATİH ER KİMDİR?

1979 Konya doğumlu gazeteci, mesleğe yerel medyada başladıktan sonra önce Kanal 7, ardından da Star Haber'de çalıştı. Medya eğitimi için gittiği Avustralya'da çeşitli televizyonlarda görev yaptı. TV Net ve Kanal 24'ün kurucu ekibinde de dış haberler editörü ve sunucu olarak çalışan Er, üç yıl boyunca TRT'nin Kudüs temsilciliğini yaptı.

Fatih Er, Arap Baharı sürecinde Mısır, Tunus ve Libya'da yaptığı başarılı haberlerle adını hem Türkiye'de hem dünyada duyurdu.

Daha sonra El Cezire Türk ekibine dahil olan Fatih Er, iyi derecede İngilizce ve İbranice biliyor. A Haber'de editör-sunucu ve kıdemli-muhabir olarak görev yaptı. Şu anda ise TRT’nin uluslararası İngilizce yayın yapan haber kanalı TRT World’un kurucu üyelerinden biri ve Haber ve Programlar Direktörü görevini taşımaktadır.